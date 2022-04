LECCE – Lucioni spinge la squadra all’ultimo sforzo: “E ora scriviamo il finale del film”

Gli mancava la gioia personale del gol (dal 7 luglio 2020, rete decisiva nel 2-1 casalingo alla Lazio in Serie A) e ha deciso di togliersela proprio nella gara, sin qui, più importante. Fabio Lucioni, capitano del Lecce, primo marcatore della splendida prestazione messa in atto col Pisa, ora spinge i suoi compagni a scrivere l’ultimo capitolo di un film che potrebbe rivelarsi a lietissimo fine.

“Ci ho sperato nel gol, ero abituato a farne qualcuno ma, in questo campionato, non ci ero ancora riuscito, così come nello scorso anno. La cosa principale è sempre la vittoria della squadra, ma contribuire in questo modo, con un gol, mi dà ancora più forza e soddisfazione. Come detto in settimana, questo è un gruppo che merita grandi risultati e grandi palcoscenici, perché ce la mette tutta sia negli allenamenti, sia in partita. Il mio segreto? Lavorare, dare il massimo, lavorare duro e sodo tutti i giorni e dare qualche consiglio ai giovani. Lo spogliatoio è diventata la mia seconda casa, questo gruppo è giovane e ambizioso, l’entusiasmo sprizza da tutti i pori. Avevo già preavvertito i miei compagni in settimana che avrebbero trovato un ambiente mai vissuto prima. Questa è una piazza affamata che ha fame di calcio e sapevo che i 25mila del Via del Mare ci avrebbero trasmesso tutto il loro calore. La classifica? So che abbiamo tutto nelle nostre mani, ora dobbiamo finire di completare il quadro che abbiamo iniziato a luglio. Dobbiamo scrivere il finale del film in queste ultime due partite per far sì che il film sia a lieto fine. In gruppo, oltre al mio contributo e a quello di Coda e Gabriel, ci sono stati anche quelli di chi ha giocato di meno, come Calabresi, Faragò, Ragusa, Tuia, Blin, Dermaku, che, in grande silenzio, hanno portato avanti la carretta. Ci siamo isolati per preparare questa gara fondamentale. Lo abbiamo fatto con compattezza e pazienza e anche con qualche scarpata che non è mancata. Quando la squadra si allena come fatto nell’ultima settimana e fa quello che vuole il mister, i risultati sono questi”.