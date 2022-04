PROMOZIONE/B – Avetrana e Veglie in salvo. Taurisano-Talsano per un posto playoff: i tabellini della 25ª

A 90 minuti dalla fine della stagione regolare nel girone B di Promozione, l’unico verdetto ufficializzato rimane la promozione in Eccellenza del Città di Gallipoli. Novoli (44) e Tricase (40) sono sicure di giocarsi i playoff di fine stagione; gli ultimi due posti se li contenderanno Talsano (37), Taurisano (37), Leverano (36) e Locorotondo (35). E domenica c’è Taurisano-Talsano. Il Novoli è sicuro secondo. al Tricase basta un punto, domenica contro il CD Gallipoli, per essere sicuro terzo.

Vincendo, il Taurisano si qualificherebbe ai playoff. Pareggiando o perdendo, invece, le probabilità sarebbero pochissime. Lo scontro diretto dell’andata si chiuse con la vittoria del Talsano per 1-0. Ricordiamo che vige la regola dei sette o più punti: se tra seconda e quinta o tra terza e quarta c’è un distacco di almeno sette punti, seconda e/o terza avanzano direttamente in finale playoff, senza giocare.

Il Leverano, che ospiterà lo Spartan Legend ormai salvo, deve battere la squadra ginosina e sperare in un pareggio tra Taurisano e Talsano. Scarse le possibilità del Locorotondo, che deve vincere a Novoli per poi sperare in una serie di incroci di risultati abbastanza improbabili.

In coda, si mettono in salvo Avetrana e Veglie. La retrocessione diretta sarà un discorso a due tra il Galatina (21) e il Capo di Leuca (22). Il Melendugno è matematicamente ai playout, essendo dietro al Veglie di tre punti e, comunque, in svantaggio negli scontri diretti (2-1 Veglie all’andata, 2-2 al ritorno). Con un pareggio, la squadra di Cannalire si assicura il diritto di giocare i playout tra le mura amiche. Nell’ultima giornata: Galatina-Veglie, Capo di Leuca-Avetrana.

I tabellini della 25esima giornata:

—

VEGLIE-NOVOLI 1-1

RETI: 4′ pt Mossolini (V), 10′ pt Poleti (N)

VEGLIE: Melissano, Lopez, Di Giulio, Rotunno, Gurau, Voges, De Lorenzis, Fall, Mossolini, Lillo, Verri. All. Politi.

NOVOLI: Isceri, Tarantino, Martina, Quarta (32′ st Franco), Indirli, Capone, Palazzo, Cocciolo, Massaro (28′ st De Blasi), Poleti, Delgado. All. Angelè.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

TALSANO-MELENDUGNO 3-2

RETI: 12′ pt De Comite (T), 38′ pt Permeti (M), 2′ st Peluso C. (T), 11′ st Franco (T), 36′ st Giorgetti (M)

TALSANO: Notaristefano, Ciardo, Franco, Dima, Grillo (39′ st Olimpio), Bello, Gatto (39′ st Giannotta), Cellamare (23′ st La Gioia), Peluso C. (28′ st Mignogna), Ungaro (47′ st Cucci), De Comite. All. Peluso E.

MELENDUGNO: Gallo, De Giorgi (42′ st Greco), D’Amblè, Cretì, Magnolo, Vergari, Permeti, Nocco, Chiffi, Fanigliulo (25′ st Setreanu), Giorgetti. All. Cannalire.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

CITTÀ DI GALLIPOLI-TAURISANO 4-0

RETI: 6′ st Scialpi, 13′ st Nazaro, 23′ st Iurato, 32′ st Doukoure

CITTÀ DI GALLIPOLI: Passaseo, Barone (17′ st Atif), Cardinale, Matere, Greco, Vergori (26′ st Portaccio), Caputo (12′ st Nazaro), Sansò (30′ st Nuzzo), Doukoure, Scialpi, Muciaccia (12′ st Iurato). All. Carrozza A.

TAURISANO: Potenza, Arnisi (28′ st Provenzano), Musio (20′ st Di Seclì), Zilli (33′ st Antonazzo), Ciurlia, Alessandrì (15′ st Scarlino), Torsello, Galati (9′ st Preite), Vantaggiato, De Giorgi, Mele. All. Bray.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

—

AVETRANA-TRICASE 2-1

RETI: 20′ pt Eleni (A), 39′ pt Sanyang (A), 39′ st Citto (T)

AVETRANA: Lamarina, Kofol (Lecce), Vecchio, Eleni, Talò, Trisciuzzi, Maggio, Gioia, De Luca (Pasqua), Sanyang, Moscogiuri. All. Franco.

TRICASE: Bibba, Mauro (33′ pt Orlando), Mastore, Rizzo, Citto, Silva, Palumbo, Diallo, Manisi, Rosafio, D’Amico. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Labarile di Bari.

—

BRILLA CAMPI-GALATINA 5-1

RETI: 14′ pt Resinato (BC), 32′ pt e 46′ pt Marti (B), 38′ pt Malerba (G), 3′ st Iaia (BC), 14′ st Carlà (BC)

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato, Iaia A., Iaia S., Buono, Podo (28′ st Mummolo), Resinato (25′ st Macchia), Caravaglio, Simeone (25′ st Lupo), Marti (32′ st Greco), Carlà (16′ st De Ventura. All. Patruno.

GALATINA: Margiotta, Leanza, Cofano, Zaminga, De Razza, Malerba, Miggiano (1′ st Murrone), Pascali, De Pascalis (1′ st Zannito), Botrugno (26′ st Carciullo), Garrapa. All. Serra.

ARBITRO: Bernardi di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-LEVERANO 2-0

RETI: 5′ st Fumarola rig., 25′ st Serio

V. LOCOROTONDO (f. in.): Costantino, Venere, Legrottaglile, Fumarola, Anglani, Salamina, Colucci, Galiano, Palazzo, Serio, Longo. All. Ancona.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pasculli, Giannuzzi, Decarli, Elia, Laureati, Spedicato, Quarta, Capristo, Muci. All. Renis.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.