LECCE – Liverani a Sky: “Spal, il cambio in panchina aumenta le nostre difficoltà. Futuro? Completare il triennio con la salvezza, poi…”

Così come capitan Mancosu, anche mister Fabio Liverani si è concesso oggi ai microfoni di Sky Sport. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce: “Sono contento della crescita del mio Lecce nell’arco della stagione: il ritorno ha detto che la squadra ha fatto un passo avanti nei singoli, nel collettivo e nella convinzione. Ad oggi però non abbiamo fatto ancora nulla“.

SPAL – “Con il cambio in panchina aumentano le nostre difficoltà. Gigi (Di Biagio, neo allenatore degli emiliani, ndr) è un amico e sono contento di vederlo in Serie A, come sono vicino a Semplici che stimo molto. Per loro è una partita fondamentale, ma anche per noi è il primo nodo cruciale di questa stagione”.

NUOVI ARRIVATI – “Saponara ci ha scelto già a dicembre e si è allenato da solo per farsi trovare pronto, Barak giocava nell’Udinese ed era quello più in palla. Anche Paz aveva giocato a Ferrara contro la Spal. Se sbagli a gennaio, prendendo chi non è in condizione o non è mentalmente pronto, fai un grave errore. La società è stata brava, poi la squadra li ha aiutati e loro si sono inseriti molto bene, con voglia e disponibilità. Petriccione? È un playmaker che in alcune circostanze è stato adattato nel ruolo di mezz’ala”.

FUTURO – “Avere attestati di stima è importante, un orgoglio, faccio questo da sempre e so come vanno le cose. Nel momento migliore c’è tanto intorno, poi di meno, ma parlarne oggi è un qualcosa di lontano. L’obiettivo principale è completare il triennio con un miracolo come la salvezza, poi il tempo ci dirà altro”.