LECCE – Mancosu ai microfoni di Sky Sport 24: “Mettiamo da parte il successo di Napoli per proiettarci al meglio alla sfida di sabato”

Tra gli eroi dell’impresa del San Paolo, vi è senza alcun dubbio Marco Mancosu, subentrato dalla panchina nella ripresa e autore di uno splendido gol che di fatto ha consegnato lo storico successo alla formazione di Fabio Liverani: “Diciamo che metabolizzare il successo di domenica scorsa non è facile – ha spiegato Mancosu ai microfoni di Sky Sport 24 -, anche perchè le tv e i giornali ne parlano ancora tanto. Noi dal canto nostro dobbiamo cercare di mettere da parte quest’impresa, proiettandoci e preparando al meglio lo scontro salvezza di sabato contro la Spal. Il fatto che abbiano cambiato allenatore – prosegue il capitano giallorosso – per noi è una situazione molto pericolosa, considerando che l’avvicendamento porta spesso in dote una scossa che spinge i giocatori ad andare oltre le proprie forze fisiche e mentali. Questa situazione ci è già capitata nel girone d’andata contro il Milan, con i rossoneri che fecero una grande prestazione, in quel caso per fortuna riuscimmo a reggere, speriamo di farlo anche questa volta”.



“Il gol contro il Napoli – racconta – è stato un tourbillon di emozioni, qualcosa che porterò sempre nel cuore; di solito le punizioni mi piace calciarle di interno, ma vista la distanza ho deciso di provare con un calcio di collo interno, poi la sfera ha preso quella traiettoria. Personalmente ho sempre avuto il vizio del gol, è chiaro che in Serie A affrontano avversari con qualità e forza fisica differente e sinceramente non pensavo di farne così tanti, ora però – conclude – andiamo avanti e vedremo cosa succederà”.