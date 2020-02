FASANO – Il poker al Tolentino vale una storica finale di Coppa Italia di Serie D

Spettacolo e storia. Sono queste le due parole che racchiudono lo strepitoso pomeriggio del Vito Curlo: il Fasano, nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia di Serie D, strapazza il Tolentino con un perentorio 4-0, staccando il pass per la finalissima.

Il primo quarto di gara scorre senza grandi sussulti, con le due compagini che si studiano, senza creare grandi pericoli. La prima occasione degna di nota è di marca ospite e arriva al minuto 25. Sugli sviluppi di un corner, Padovani anticipa tutti, ma la sua conclusione impatta sul palo a Suma battuto. Scampato il pericolo il Fasano si scuote e poco do la mezz’ora gli uomini di mister Laterza mettono la freccia. Corner battutto da Prinari perentorio stacco di Rizzo e incornata perfetta che fa esplodere il popolo biancazzurro, Fasano in vantaggio. Il Tolentino sembra accusare il colpo e proprio al tramontare della prima frazione Lanzone sfiora il raddoppio con una conclusione che sbatte sulla traversa dopo una perfetta assistenza di Forbes.

La ripresa si apre sulla falsa riga del finale di prima frazione, con il Fasano che amministra, al cospetto di una formazione ospite incapace di reagire. Al minuto 22 arriva l’episodio che chiude virtualmente la gara. Diaz viene servito da una perfetta imbucata centrale, il numero 9 di casa entra in area e con una conclusione chirurgica batte Rossi, siglando il punto del 2-0. Il raddoppio scuote il Tolentino che prova a rientrare in partita, ma a dodici dal termine il neo entrato Serri firma il tris. Cross dalla sinistra di Pedicone che trova l’esterno fasanese sul secondo palo, abile a mettere in rete il gol del 3-0. A cinque minuti dal termine arriva anche il definitivo poker. Cavaliere scappa via sul binario destro trafiggendo l’estremo ospite con una precisa conclusione che mette il punto esclamativo su un pomeriggio da incorniciare.

Al momento del triplice fischio del signor Calzavara di Varese, esplode la festa sugli spalti del Vito Curlo, con il Fasano che per conoscere l’altra finalista dovrà aspettare il ricorso della Folgore Caratese, relativo alla sfida di andata vinta dalla Sanremese per 1-0, motivo per cui la gara di ritorno, prevista per questo pomeriggio, è stata rimandata a data da destinarsi.

IL TABELLINO

Fasano, Stadio “Vito Curlo”

mercoledì 12 febbraio 2020, ore 15.30

Coppa Italia Serie D 2019/20 – Semifinale ritorno

CITTÀ DI FASANO-TOLENTINO 4-0

RETI: 32′ pt Rizzo, 25′ st Diaz, 33′ st Serri, 40′ st Cavaliere

CITTÀ DI FASANO: Suma, De Vitis, Rizzo,Ganci (47′ st Cochis), Pedicone, Gonzales. Bernardini, Prinari (35’ st Tirtarelli), Lanzone; Diaz (38’ st Cavaliere) Gomes (24’ st Serri). A disposizione: Pennella, Pianebianco, Cassano, Scardicchio. Schena. Allenatore Laterza.

TOLENTINO: Rossi; Viola (37’ st Bonacchi), Labriola, Laborie, Mastromonaco (33′ st Capezzani), Severoni, Olivieri (25’ st Tirabassi), Pagliari (10 st Ruci), Cerolini, Padovani (7’ st Minnozzi), Di Domenicantonio. A disposizione: Giachetta, Cicconetti, Ruggeri, Marcantoni. Allenatore Mosconi.

ARBITRO: Calzavara di Varese (Lipari di Brescia – Piatti di Como).

NOTE: Ammoniti: Rizzo (F), Prinari (F), Di Domenicantonio (T). Recupero: 3′ pt – 4’st. All’andata Tolentino-Fasano 1-1. Il Fasano accede alla finale del 1° aprile.