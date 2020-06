LIVE! JUVENTUS-LECCE, il tabellino

L’anticipo della 28esima giornata metterà di fronte Juventus e Lecce. I giallorossi di Fabio Liverani se la vedranno con la capolista, fresca di allungo in classifica. Non certo la situazione migliore per cercare il pronto riscatto dopo la pesante sberla di lunedì scorso contro il Milan, in una sfida che si preannuncia dall’elevato coefficiente di difficoltà. Ad…