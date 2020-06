SERIE A – Parte una giornata delicatissima in chiave salvezza: programma e arbitri della 28ª

All’Allianz Stadium di Torino si apre questa sera la 28esima giornata di Serie A con l’anticipo tra i Campioni d’Italia della Juventus e il Lecce di Fabio Liverani. Dirigerà la sfida il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, spesso in campo nelle partite dei giallorossi in Lega Pro, tra il 2013-14 e il 2015-16, alle quali se ne aggiungono anche un paio in Serie B e altrettante in Serie A (Lecce-Napoli 1-4 e Fiorentina-Lecce 0-1). Il bilancio del Lecce nelle gare arbitrate da Piccinini è di sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte (dati wlecce.it).

Giornata molto importante in chiave salvezza, quella che si snoderà tra questa sera e domenica sera, con lo scontro diretto del Rigamonti tra Brescia e Genoa e la sfida del Ferraris tra la Sampdoria e il Bologna. La Spal è attesa a Napoli, per l’Udinese c’è l’Atalanta dei miracoli.

Il programma completo e le designazioni (al momento incomplete) della nona di ritorno:

ven. h 21.45

Juventus-Lecce: Marco Piccinini di Forlì (Bindoni-Del Giovane; IV Ghersini; VAR Valeri-Schenone)

sab. h 17.15

Brescia-Genoa: Massimiliano Irrati di Pistoia (Tegoni-Cecconi; IV Sacchi; VAR Rocchi-Passeri)

sab. h 19.30

Cagliari-Torino: Maurizio Mariani di Aprilia (Colarossi-Bottegoni; IV Marinelli; VAR Pasqua-Lo Cicero)

sab. h 21.45

Lazio-Fiorentina: Michael Fabbri di Ravenna (Ranghetti-Galetto; IV Calvarese; VAR Mazzoleni-Carbone)

dom. h 17.15

Milan-Roma: designazione non ancora comunicata

dom. h 19.30

Sampdoria-Bologna: designazione non ancora comunicata

Sassuolo-Verona: designazione non ancora comunicata

Napoli-Spal: designazione non ancora comunicata

Udinese-Atalanta: designazione non ancora comunicata

dom. h 21.45

Parma-Inter: designazione non ancora comunicata

–

CLASSIFICA: Juventus 66 – Lazio 62 – Inter 58 – Atalanta 54 – Roma 48 – Napoli 42 – Parma e Milan 39 – Verona 38 – Cagliari 35 – Bologna 34 – Sassuolo 33 – Fiorentina e Torino 31 – Udinese 28 – Sampdoria 26 – Genoa e Lecce 25 – Spal 18 – Brescia 17.