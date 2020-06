LA CRONACA – E’ un grande Lecce a metà. Resiste in dieci, poi crolla ed è poker Juve

In pochi ci avevano sperato, eppure il Lecce ha assaporato l’opportunità di resistere alla Juve, che ha sfruttato la superiorità numerica per asfaltare poi i giallorossi con un perentorio 4-0. Risultato tutto sommato bugiardo, favorito dalla svolta causata dal rosso a Lucioni, autore di una topica clamorosa. Per i salentini quarto ko di fila.

Per il Lecce è piena emergenza, che costringe Liverani a schierare i suoi con un 3-5-1-1 condito dagli esordienti dal primo minuto Paz e Vera. In confronto quella di Sarri, che pure dietro ha gli uomini contati, è abbondanza, con Matuidi e Cuadrado abbassati in difesa e Ronaldo punta. Eppure l’avvio di gara vede un gran bel Lecce. Tanto che al quinto minuto Rispoli si presenta solo davanti a Szczesny, sparando alto su assist di Shakhov. Ancora giallorossi al quarto d’ora, quando nuovamente l’ucraino appoggia per Mancosu il cui destro smorzato è bloccato dall’estremo polacco. Primo tentativo Juve al 19′: Betancur gira nettamente fuori da corner. Al 31′ l’episodio che rischia di rovinare la fino ad allora strepitosa gara del Lecce: quasi senza pressione, Lucioni sbaglia stop ed è costretto a fare fallo su Betancur. Rosso diretto per il centrale giallorosso. Eppure le prime occasioni post inferiorità sono dei giallorossi, con due tiri dal limite al lato di Tachtsidis e poi di Vera: palle nettamente al lato. Occasionissima Ronaldo al 39′, con il portoghese che manda alto di testa solo su corner. Stessa sorte per il mancino di Bernardeschi da due passi al 43′. I giallorossi resistono bene e si va al riposo a reti bianche.

Nella ripresa subito assedio Juve, che porta al vantaggio locale del minuto cinquantadue. A propiziarlo Shakhov, il cui appoggio sbagliato è un assist per Ronaldo che a sua volta serve Dybala: mancino imparabile sotto l’incrocio. E a rovinare ulteriormente l’ottima prestazione difensiva dei giallorossi ecco Rossettini, che al 61′ atterra Ronaldo in area di rigore. Dal dischetto il portoghese spiazza Gabriel e raddoppia. Gara a quel punto in discesa per i bianconeri, che impegnano Gabriel prima con il tiro da fuori di De Ligt deviato in corner e poi con il colpo di testa di Ronaldo. Per il Lecce tentativo velleitario del neo entrato Babacar al 64′, bloccato agevolmente da Szczesny. All’83’ la Juventus cala il tris: tacco di Ronaldo per l’accorrente Higuain e siluro mancino sotto la traversa. Nel finale arriva anche il poker di De Ligt, che appoggia di testa da due passi. Il Lecce alla fine molla: è 4-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Sampdoria, mercoledì 1 luglio alle 21.45.