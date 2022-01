LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino

Roma, stadio “Olimpico”

giovedì 20 gennaio 2022, ore 21

Coppa Italia 2021/22 – Ottavi di finale gara unica

ROMA-LECCE 3-1

RETI: 16′ Calabresi (L), 40′ Kumbulla (R), 54′ Abraham (R), 81′ Shomurodov (R)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio – Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles (46′ Vina) – Cristante, Veretout (46′ Zaniolo) – Carles Perez (46′ Mkhitaryan), Sergio Oliveira, Felix (64′ Shomourodov) – Abraham (83′ Zalewski). A disp.: Boer, Fuzato, Bove, Volpato, Voelkerling, Oliveiras, Keramitsis. All. Josè Mourinho.

LECCE (4-3-3): Bleve (20′ Gabriel) – Gendrey, Calabresi, Dermaku (46′ Lucioni), Barreca – Helgason (68′ Bjorkengren), Blin, Gargiulo – Listkowski (64′ Faragò), Olivieri, Di Mariano (46′ Coda). A disp. Samooja, Vera, Gallo, Strefezza, Hasic, Majer, Hjulmand. All. Marco Baroni.

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo (Saccenti-Scatragli; IV Cosso; VAR Sozza-Peretti).

NOTE: Sereno poi piovoso, temperatura 9 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Felix, Ibanez, Abraham (R), Listkowski, Helgason, Di Mariano, Gargiulo (L). Espulsi: 62′ Gargiulo (L) per doppia ammonizione. Recupero: 2+2′ pt, 4′ st. Capienza ridotta a massimo 5mila spettatori per motivi sanitari.

(foto: l’Olimpico di Roma – ph SalentoSport)