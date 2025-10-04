LIVE! PARMA-LECCE, il tabellino
LIVE! PARMA-LECCE, il tabellino
Parma, stadio “E. Tardini”
sabato 04.10.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 6
PARMA-LECCE 0-1
RETI: 38′ Sottil
— FINALE —
PARMA (3-5-2): Suzuki – Delprato, Circati, Ndiaye – Britschgi (46′ Almqvist), Bernabé (86′ Estevez), Keita, Sorensen (67′ Benedyczak), Valeri (25′ Lovik, 86′ Djuric) – Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All. Carlos Cuesta.
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly (88′ Kaba), Ramadani, Berisha (88′ Ndaba) – Pierotti, Stulic (76′ Camarda), Sottil (68′ Banda). A disp. Fruchtl, Samooja, Siebert, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Daniele Doveri sez. Roma 1 (Berti-Bianchini; IV Calzavara; VAR Maresca-Di Paolo).
NOTE: Ammoniti Ndiaye (P), Banda, Gaspar (L). Rec. 3′ pt. 8′ st.