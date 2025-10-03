MELISSANO – Weekend di grandi emozioni tra inaugurazione del campo sportivo ed esordio in Seconda

Sarà un weekend di grandi emozioni a Melissano. Domani pomeriggio (dalle ore 16) sarà inaugurato il ristrutturato impianto sportivo comunale, dedicato a Francesco Brandolino, sfortunato giovane melissanese, ex calciatore negli Allievi del Casarano, deceduto nell’ottobre 2014 a soli 16 anni per incidente stradale, occorso sulla litoranea tra Lido Pizzo e Mancaversa. Sempre domani pomeriggio ci sarà la presentazione della rosa 2025/26 dell’Asd Città di Melissano, neopromosso in Seconda Categoria, prima della quale si giocherà un’amichevole tra vecchie glorie cittadine. Domenica pomeriggio, alle ore 15.30, esordio casalingo contro il Surbo.

È ovviamente carico ed emozionato anche il presidente del club biancoblu, Gianni Piscopiello.

Dopo la marcia trionfale dello scorso anno in Terza, è ormai prossimo l’esordio in Seconda. Con quali obiettivi la società affronta questa nuova stagione?

“Dopo lo straordinario campionato in Terza Categoria – e continuo a dire grazie anche a coloro che non fanno più parte del nostro gruppo – anche quest’anno vogliamo ripeterci cercando di fare bene e sperando di toglierci di nuovo tante soddisfazioni, nonostante siamo coscienti di essere una matricola per la categoria. L’obiettivo, quindi, è di continuare a crescere sapendo che sarà un campionato difficile e tenendo presente che affronteremo delle squadre già molto forti e che si sono ulteriormente rafforzate”.

Quali sono le novità dal punto di vista della rosa e dello staff?

“Abbiamo cercato di puntellare la squadra con innesti mirati, cercando di mantenere più o meno l’assetto dell’anno scorso. I nuovi arrivi sono un mix di esperienza e gioventù, non mi piace nominarne qualcuno in particolare perché spero che tutti contribuiscano a fare il bene della squadra. A guidare la rosa sarà mister Giuseppe Bianco, alla sua prima avventura come primo allenatore ma con alle spalle un curriculum di livello, avendo sempre fatto parte di staff tecnici e di categorie ben superiori alla nostra e che sta contribuendo in modo impeccabile, con la sua professionalità, a valorizzare il materiale umano che gli abbiamo messo a disposizione”.

Quali sono state e quali saranno le difficoltà di gestione di una piccola società sportiva dilettantistica?

“Le difficoltà principali riguardano sicuramente gli sforzi economici per affrontare tutte le spese che la categoria prevede, non avendo alle spalle un grosso imprenditore ad aiutarci ma dovendo contare sulla generosità di tante piccole realtà locali che, per fortuna, credono in questo progetto. Inoltre, un’altra difficoltà – che speriamo di aver risolto – è stata quella di non aver avuto finora il nostro campo sportivo di Melissano e questo ci ha portato a chiedere aiuto agli amici di Taviano, che approfitto per ringraziare per l’ospitalità che ci hanno riservato”.

Dopo tanti anni, il ristrutturato Comunale di Melissano riaprirà i cancelli. Che tipo di sentimenti o emozioni avrete a ritornare a giocare sullo storico terreno di Melissano?

“È sicuramente una gioia grandissima poter disputare il prossimo campionato sul nostro campo sportivo ‘Francesco Brandolino’ di Melissano, perché è un dono che l’intera comunità stava aspettando da tempo e che, nello stesso tempo, ci responsabilizza ancora di più a dare il massimo per la nostra città. Come recita lo slogan che abbiamo utilizzato per pubblicizzare il campionato che è alle porte: ‘Melissano è casa nostra’“.

Hai un messaggio per i tifosi e/o ringraziamenti vari?

“Ai tifosi chiedo di continuare a starci accanto con la passione e l’entusiasmo che li hanno sempre contraddistinti. Sono il nostro dodicesimo uomo in campo, un valore aggiunto invidiato in piazze che militano in categorie superiori alla nostra. Sento il dovere di ringraziare tutti gli sponsor che anche quest’anno ci hanno permesso di affrontare nel migliore dei modi il campionato che è alle porte. Ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale e tutti i tecnici per averci messo a disposizione un gioiellino, probabilmente uno dei più bei campi della provincia. E, infine, permettetemi di dire grazie ala mia società per il lavoro che, senza sosta, ha svolto dalla fine dello scorso campionato a oggi. Forza Melissano!”.