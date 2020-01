LIVE! PARMA-LECCE, il tabellino

Pareggio con tanto rammarico per il Lecce Women in quel di Trani. Uno a uno il risultato portato a casa dalle ragazze di Vera Indino che, comunque, avrebbero meritato di conquistare l’intera posta in gioco. Gara praticamente a senso unico, giocata quasi sempre nella metà campo delle tranesi, a cui si aggiungono ben tre legni…