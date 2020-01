FEMMINILE – Lecce Women: a Trani tre legni, tanta sfortuna e un pari che lascia l’amaro in bocca

Pareggio con tanto rammarico per il Lecce Women in quel di Trani. Uno a uno il risultato portato a casa dalle ragazze di Vera Indino che, comunque, avrebbero meritato di conquistare l’intera posta in gioco. Gara praticamente a senso unico, giocata quasi sempre nella metà campo delle tranesi, a cui si aggiungono ben tre legni colti dalle salentine coi tiri di Cazzato, Tirabassi e Cucurachi, tutti respinti dalla traversa con il portiere Mariano battuto.

Il gol del Lecce Women è arrivato a inizio ripresa con Cazzato, brava a sfruttare un assist di Guido e a mettere a sedere il portiere prima di depositare in porta. A Cazzato ha replicato, nel finale, Chiapperini che ha approfittato di un errore difensivo delle giallorosse per regalare alla sua squadra un insperato, sino a quel momento, pareggio.

“Subire gol sull‘unico tiro in porta subito nell’arco di tutta la partita fa davvero rabbia – ha sottolineato l’allenatrice Vera Indino -. Mi dispiace soprattutto per le ragazze protagoniste di una buonissima prestazione nonostante le numerose assenze e un terreno di gioco pessimo che ci ha penalizzato. Non bisogna dimenticare che abbiamo affrontato il Trani prive di Coluccia, Sozzo, Errico, Viva, Ruggio mentre il nostro capitano, D’Amico, è entrata in campo soltanto a sette minuti dalla fine a causa di problemi muscolari. Su quel terreno sarebbe stato un suicidio farla giocare dall’inizio. Sono comunque contenta della prestazione delle nostre giovanissime, di Alessandra Polo, del 2005, alla seconda presenza da titolare, e di Sara Chirizzi, classe 2003, al debutto assoluto nel calcio a 11″.

Domenica prossima, nel primo turno del girone di ritorno, il Lecce Women Sarà impegnato in trasferta contro la Ludos Palermo.

IL TABELLINO

APULIA TRANI-LECCE WOMEN 1-1

RETI: 2′ st Cazzato (LW), 36′ st Chiapperini (AT)

APULIA TRANI: Mariano, Cagiano, Chiapperini, Corvasce, Delvecchio, Di Benedetto, Turco, Calabrese, Cottino (5′ st Dellatte), Tucci, Ventura (40′ st Manzi). In panchina: De Musso, Montrone, Vitobello, Tortosa, Carbone, Albino. Allenatore Massimo Strippoli.

LECCE WOMEN: Raicu, Felline, Tirabassi, Orefice (22′ st Durante), Polo (37′ st D’Amico), Guido, Cucurachi, De Benedetto, Costadura, Cazzato, Margari (15′ st Chirizzi). In panchina: Lazoi, Maiorano, Ouacif, Vitti, Aprile, Risola. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Romani di Isernia.