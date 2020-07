LIVE! LECCE-SAMPDORIA, il tabellino

Ritorno di fiamma per la Deghi. Il nuovo allenatore per la stagione 2020-21 sarà Andrea Salvadore, già artefice della grande annata 2018-19 quando condusse gli orange alla vittoria della Coppa Italia Promozione e alla finale playoff che poi portò al ripescaggio in Eccellenza. Salvadore prende il posto di Alberto Giuliatto, con il quale la società…