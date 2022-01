LIVE! LECCE-LR VICENZA, il tabellino

Lecce, stadio Via del Mare

mercoledì 26 gennaio 2022, ore 20

Serie BKT 2021/22 – Recupero giornata 18

LECCE-LR VICENZA 2-1

RETI: 27′ Listkowski (L), 38′ Coda (L), 88′ Meggiorini (V)

LECCE (4-3-3): Gabriel – Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca (68′ Gallo) – Faragò (69′ Majer), Hjulmand (86′ Bllin), Bjorkengren – Strefezza (69′ Di Mariano), Coda, Listkowski (85′ Helgason). A disp. Borbei, Samooja, Vera, Gargiulo, Olivieri, Gendrey, Hasic. All. Marco Baroni.

LR VICENZA (4-4-2): Grandi – Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco – Di Pardo (57′ Da Cruz), Zonta (76′ Bikel), Ranocchia, Giacomelli (57′ Boli) – Diaw (46′ Meggiorini), Mancini (57′ Proia). A disp. Gerardi, Pizzignacco, Pasini, Padella, Cappelletti, Djibril, Alessio. All. Cristian Brocchi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: Serata fredda e poco ventosa, temperatura 6 gradi, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Majer (L), Ranocchia, Crecco, Bikel, Meggiorini (V). Rec. 1′ pt, 3+2′ st. Prima della gara, premiata la capitana del Lecce Women, Serena D’Amico, per il 200esimo gol in carriera con la maglia giallorossa.

(foto: il Via del Mare di Lecce – archivio ph Coribello/SalentoSport)