SERIE D/H – Rimonta sul San Giorgio, il Cerignola stacca tutti. Giudice sportivo, sei squalificati

Missione compiuta, seppur con qualche brivido, per l’Audace Cerignola che batte in rimonta il San Giorgio (2-1) nel recupero della 18esima giornata del girone H di Serie D e si stacca in classifica.

Ospiti in vantaggio a metà ripresa con un gol di Scalzone, poi arriva la rimonta della capolista con Sirri e, in extremis, con Achik.

La classifica, dopo il recupero, recita così: A. Cerignola 43 – Bitonto 40 – Francavilla 37 – Fasano 33 – Casertana e Gravina 32 – Lavello, Molfetta e Nocerina 27 – Mariglianese e Sorrento 25 – Nardò 22 – Team Altamura 21 – Casarano e Nola 19 – Bisceglie 18 – San Giorgio 14 – Brindisi 12 – Virtus Matino 9.

Da recuperare: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, Team Altamura-Casarano.

Infine, le decisioni del Giudice sportivo dopo lo spezzone di 19esima giornata giocato domenica scorsa: una giornata di squalifica per i calciatori Michel Gningue (Matino), Domenico Santoro (Bitonto), Raffaele Maresca (Casertana), Rodrigo Martin Tuninetti (Gravina), Alex Sirri (Cerignola), Pier Giorgio Falivene (Brindisi).

(foto Coribello/SalentoSport)