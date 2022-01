SERIE C/C – Altra multa pesante per il Taranto: il Giudice sportivo della 23ª giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della ventitreesima giornata del girone C di Serie C:

CALCIATORI – Una giornata per Edoardo Bianchi (Paganese), Giacomo Casoli (Fidelis Andria), Andrea D’Errico (Bari), Raffaele Pucino (Bari), Michele Rocca (Foggia), Giovanni Pinto (Catania), Massimiliano Carlini (Catanzaro), Pietro Cianci (Catanzaro), Andrea Giorgini (Latina).

ALLENATORI/ STAFF TECNICO – Due giornate per Luigi Garofalo (Turris); una giornata per Gennaro Di Maio (Fidelis Andria),

DIRIGENTI – Inibizione sino al 10.02.2022 per Roberto Franzese (Picerno, per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario) e Vincenzo Greco (Picerno, per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria).

AMMENDE – 2000 euro al Taranto (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: nell’aver lanciato sei bottigliette e nell’avere fatto esplodere un petardo e per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato e nei confronti di istituzioni calcistiche); 300 euro al Foggia (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due bottigliette di acqua); 100 euro al Potenza (per avere suoi tesserati non identificati danneggiato due poltrone della panchina)