LIVE! JUVENTUS-LECCE, il tabellino
Torino, “Allianz Stadium”
sabato 03.01.2026, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 18
JUVENTUS-LECCE 1-1
RETI: 45+2′ Banda (L), 50′ McKennie (J)
— FINALE —
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie (83′ Adzic), Locatelli (77′ Openda), Thuram (69′ Koopmeiners), Cambiaso (69′ Kostic) – Conceicao (46′ Zhegrova), Yildiz – David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Miretti, João Mário, Cabal, Rouhi, P. Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.
LECCE (4-3-3): Falcone – Perez (32′ Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Kaba, Ramadani, Maleh – Pierotti (68′ Ndaba), Camarda (68′ Stulic), Banda (81′ Helgason). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, N’Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński. Allenatore: Fabrizio Del Rosso (Di Francesco squalificato).
ARBITRO: Giuseppe Collu sez. Cagliari (Berti-Bianchini; IV Marcenaro; VAR Doveri-Ghersini).
NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del recente incendio di Crans-Montana. Ammoniti Maleh, Veiga (L). Rec. 2′ pt, 6′ st. Al 66′ Falcone (L) respinge un rigore di David (J).