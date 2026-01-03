PODISTICA – Da Gallipoli al via la 22ª edizione del Cross del Salento: il programma

È in partenza da Gallipoli la 22esima edizione del Cross del Salento, consolidata e prestigiosa gara nazionale di corsa campestre (Livello Bronze) organizzata per domani, 4 gennaio, dall’Asd Atletica Capo di Leuca presso l’Ecoresort Le Sirenè. L’evento inaugura ufficialmente la stagione invernale pugliese come prima prova dei circuiti CrossInPuglia e CdS Giovanile.

Il percorso è un anello di due km che alterna sentieri veloci a tratti tecnici ondulati. La gara è aperta a tutte le fasce d’età, dai Ragazzi (u14) che si confronteranno su un percorso di 1.500 metri, ai Senior e Master che dovranno percorrere 10 km (8 per le donne).

Il ritrovo è fissato per le ore 9; partenza a scaglioni ogni mezzora fino alle ultime batterie giovanili delle 13.30. L’evento, sostenuto dalla FIDAL Puglia, mira a valorizzare l’atletica nel Sud Italia e punta a ricandidare Gallipoli come sede di un campionato italiano per il 2027, consolidando il legame tra sport, natura e accoglienza turistica nel Salento.