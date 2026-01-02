LECCE – Tornano i reduci africani e anche Marchwinski, ma c’è un’assenza dell’ultimo minuto: i convocati
Tornano Gaspar e Banda, reduci dalla Coppa d’Africa, ma manca Sottil, per motivi non precisati dal club. Assenti anche Fruchtl, Berisha, Morente (infortunati), Pierret (sul mercato). Si rilegge il nome di Marchwinski. Coulibaly è ancora impegnato col Mali nel torneo continentale africano.
I convocati da mister Eusebio Di Francesco alla vigilia di Juventus-Lecce.
PORTIERI
95. Bleve
30. Falcone
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
36. Marchwiński
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić