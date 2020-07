LIVE! CAGLIARI-LECCE, il tabellino

Mister Fabio Liverani è moderatamente soddisfatto del punto colto a Cagliari, ma non può non sottolineare le tante palle gol non trasformate. Così il tecnico giallorosso ai microfoni Sky: “Abbiamo fatto un’ottima gara, con grande personalità, una gara di calcio, abbiamo creato occasioni limpide per fare gol, due o tre nel primo tempo clamorose. Poi…