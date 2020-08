LECCE – Listkowski, sabato la presentazione (ANNULLATA). Corvino: “Pescare giovani sui mercati minori”. Ritorna Palaia?

Dopo la presentazione di mister Eugenio Corini, sabato prossimo sarà la volta di uno dei due nuovi arrivati in casa Lecce per la stagione appena partita, Marcin Listkowski. Il polacco sarà presentato alle ore 16, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”.

Su di lui, il dt Pantaleo Corvino, nella conferenza stampa di martedì scorso, si è espresso con parole di elogio: “Il presidente – riporta la Gazzetta del Mezzogiorno – mi ha rimarcato la necessità, da parte del club, di procedere ad una sua patrimonializzazione attraverso il lancio di volti nuovi. Non possiamo pensare di ‘pescare‘ ragazzi di prospettiva sul mercato italiano o nelle formazioni che prendono parte ai campionati più in vista, in quanto i costi sarebbero esosi. Ci dobbiamo rivolgere a scuole magari meno seguite, ma ugualmente valide. L’arrivo di Listkowski si inquadra in quest’ottica, ha potenzialità importanti e ha firmato un quinquennale perché ad uno straniero giovane bisogna dare del tempo per affermarsi”.

Corvino, poi, ha così motivato l’ingaggio di Massimo Coda: “Dovendo costruire la rosa nell’ottica del 4-3-3, che sarà il modulo di riferimento, bisognava individuare un attaccante centrale capace di fare reparto da solo e che conoscesse la serie cadetta. Coda risponde in pieno a queste caratteristiche e in B ha segnato parecchi gol, quindi è affidabile. A questo si aggiunga che il Lecce lo ha tesserato a parametro zero, in quanto il suo contratto col Benevento era scaduto”.

Intanto, sembra che possa rientrare il caso Palaia. La società starebbe pensando a un ritorno dello storico medico sociale giallorosso, anche se sono in fase di studio anche altre ipotesi.

Aggiornamento delle 10.50: La conferenza stampa di presentazione di Listkowski, visto l’isolamento del gruppo-squadra in seguito alla positività al Covid-19 di Vera, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi.