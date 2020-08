PROMOZIONE – È partita la corsa contro il tempo per diverse società: il punto sul mercato

A meno di un mese dall’avvio della nuova stagione agonistica e con l’ormai certa definizione delle compagini che ne prenderanno parte, il calciomercato di Promozione appare vivere la sua fase più calda, con diverse compagini che lavorano incessantemente per colmare il ritardo accumulatosi in queste settimane.

FIAMMA JONICA GALLIPOLI – La compagine presieduta da Vincenzo Carrozza continua senza sosta la sua marcia d’avvicinamento verso l’esordio nel campionato di Promozione, con l’organico che via via sembra prendere forma. Ufficiali gli arrivi del portiere Gabrieli, del terzino Sperti, del centrocampista Levanto e dell’attaccante Iurato, con importanti novità che potrebbero arrivare a breve. La neonata società sembrerebbe essere infatti a lavoro per consegnare a mister De Marco alcuni tasselli che andrebbero di fatto a completare la rosa.

TRICASE – Per la panchina è ormai fatta per Rocco Errico, che, nelle prossime ore, potrebbe avere i primi nuovi innesti. Dovrebbero vestire rossazzurro i difensori Jonas Rizzo, Giovanni Citto il centrocampista Francesco Petrachi e gli agli attaccanti, Giorgetti, Striano, Ruberto e D’Amico.

MELENDUGNO – Il direttore Diego Margiotta dopo aver affidato la panchina all’esordiente Davide Castrignanò, lavora per consegnare al neo tecnico i nuovi colpi di mercato. Ufficializzati gli arrivi del difensore ex Maglie, Francesco Magnolo e del centrocampista Ruben Permeti la società biancorossa potrebbe definire nelle prossime ore gli ingaggi del difensore Giordano Fasiello, Giulio Perrone del portiere Alfonso Bruno e degli attaccanti Brindisi, Pighin e De Vito che proseguiranno di fatto la loro esperienza in biancorosso.

NOVOLI – Il mercato della società rossoblù si può definire quasi del tutto concluso, anche al netto di alcune importanti operazioni concluse con ampio anticipo rispetto ad altre compagini. Mister Cornacchia potrà contare sull’esperienza offensiva del duo De Giorgi-Gennari e sulla fantasia di Cappellini. In difesa è arrivato l’ex Atletico Racale De Giorgi, mentre sono stati riconfermati anche il difensore centrale Indirli e il centrocampista Marasco. Per il resto il tecnico ex Salento Football ha deciso di puntare su un organico dalla media età abbastanza giovane, con diverse riconferme e nuovi arrivi.

TAURISANO – Dopo la riconferma di mister Stifani, è praticamente fatta per la permanenza di un blocco che componeva l’organico della passata annata. Resteranno in granata il difensore Ciurlia, i centrocampisti Zilli, Santoro e Di Seclì e Preite oltre agli attaccanti Botrugno e Luca. Si lavora anche alla permanenza del centrale difensivo Elia.

LEVERANO – Presentati ieri alla cittadinanza il team della prima squadra, agli ordini di mister Tony Renis, e il nuovo staff dirigenziale. Il ds Gabriele Galasso: “Affronteremo il campionato di Promozione con l’intento di fare bene e di toglierci qualche soddisfazione, con l’obiettivo di valorizzare i tanti giovani leveranesi, come abbiamo già fatto nella scorsa stagione”.

VEGLIE – Sotto la guida di mister Cristian Maci, comincia a prendere forma la rosa biancazzurra col lavoro del duo Trotta-Gervasi. Ad oggi, sono stati ufficializzati i seguenti calciatori: Marino Mummolo, portiere; Roberto Rizzo, attaccante; Alex Culiersi, difensore; Alessandro Marasco, centrocampista; Simone Guerrieri, esterno basso; Gabriele Caputo, centrocampista; Enrico Rinaldi, esterno; Vincenzo Baldassarre, attaccante.

GROTTAGLIE – Molto intenso il lavoro del ds Antonio Bruno in queste settimane. Sono stati ufficializzati: Claudio Miale, difensore; Francesco Appeso, difensore; Mirko Caporusso, attaccante; Uriel Carlos Raponi, difensore; Francesco Galeone, difensore; Cosimo Venneri, esterno di centrocampo; Massimo Fumarola, centrocampista; Luca Sangermano, esterno d’attacco; Francesco Fonzino, centrocampista.

BRILLA CAMPI – Riconfermato in panchina mister Antonio Patruno. Il ds Andrea Sirsi, ad oggi, ha chiuso le seguenti operazioni: riconfermati Andrea Pagani, centrocampista; Danilo Pendinelli, portiere; Federico Sforza, centrocampista; Marco De Lorenzis, centrocampista; Luigi Cappello, attaccante; Giuseppe De Ventura, centrocampista; Davide Caravaglio, centrocampista; Francesco Resinato, attaccante; Marco Tondo, difensore. Questi, invece, i volti nuovi: Francesco Tamborrino, difensore; Marco Cortese, attaccante.