SERIE D/H – Il Cerignola su un attaccante ex Serie A. Taranto, è fatta per Lagzir. Due volti nuovi per il Casarano: il mercato delle pugliesi

Si delineano le rose delle compagini pugliesi in Serie D. Il Foggia però è ancora fermo e aspetta notizie riguardanti il suo futuro. Brindisi scatenato e pronto a chiudere ulteriori colpi. Il punto sul mercato.

CERIGNOLA – Dopo le conferme di Alfarano e Syku, arriva anche quella del giovane centrocampista De Cristofaro, che vestirà per la terza stagione la maglia degli ofantini. I dauni sono alla ricerca di un attaccante e nel mirino c’è Francesco Grandolfo, calciatore che ha militato nel Bari in Serie A (con una storica tripletta al Dall’Ara di Bologna nel maggio 2011). Operazione praticamente conclusa con il centrocampista Federico Conti, dopo l’esperienza con l’Aprilia, è pronto a giocare per i gialloblù.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Conferma); Syku (d. Conferma); De Cristofaro (c. Conferma).

CASARANO – I rossoazzurri dopo l’arrivo di Guido, blindano la propria porta con l’innesto di Pitarresi, l’estremo difensore proviene dall’Acireale. Ingaggiato anche Alessio Pedicone, difensore classe 2002, dal Fasano.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli); Longhi (d. Cerignola); Pitarresi (p. Acireale), Pedicone (d., Fasano).

TARANTO – I rossoblù in questa settimana hanno concluso la trattativa con un trequartista proveniente dalla massima serie maltese, si tratta di Soufiane Lagzir, il calciatore marocchino è già a Pietralunga con il resto della rosa. Alex Sposito tornerà a difendere i pali degli ionici, l’estremo difensore arriverà ancora una volta in prestito dall’Empoli. Quasi tutto fatto anche per il ritorno di Daniele Rosania, nella passata stagione il difensore era in forza al Cerignola. Gli ionici adesso puntano a chiudere per un forte attaccante, si raffredda la pista che porta a Facundo Lescano, l’argentino dovrebbe accasarsi alla Sambenedettese.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c.Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia); Lagzir (a. Hamrun Spartans).

BRINDISI – Questa è stata una settimana ricca di ufficializzazioni in casa biancoazzurra. Partiamo dalle riconferme, infatti vestiranno ancora la maglia con la V sul petto: il centrocampista Pizzolla, il giovane difensore Boccadamo e l’attaccante Leon Merito. Prende sempre più forma quindi il reparto avanzato, che vede come nuovi innesti delle pedine fondamentali dello scacchiere di Mister De Luca, stiamo parlando di Palazzo e Lacarra, entrambi gli attaccanti si sono svincolati recentemente dalla Sly Trani. Arriva dalla Sly anche Diagnè, centrocampista classe 1988. C’è anche un ritorno, ed è quello di Stefano Iaia, il centrocampista la scorsa stagione si è reso protagonista con l’Ostuni. Arrivano inoltre un difensore e un portiere under: Abbinante, proveniente dal Mola e Russo estremo difensore, l’anno passato in forza al Grumentum. Il colpo da novanta è sicuramente Cerone, forte trequartista, esperto e dalle indubbie qualità, il calciatore arriva dal Savoia. Per l’attacco il sogno bincoazzurro porta il nome di Peppe Genchi. Mentre Oggiano ha già salutato tutti e ha lasciato Brindisi, l’ex Taranto ha firmato con il Cynthialbalonga.

Ufficialità: Lacarra (a. Sly Trani); Diagnè (c. Sly Trani); Pizzolla (c. Conferma); Abbinante (d. Mola); Iaia (c. Ostuni); Cerone (c. Savoia); Palazzo (a. Sly Trani); Merito (a. Conferma); Boccadamo (d. Conferma); Russo (p. Grumentum)

BISCEGLIE – Alle prime ufficialità dei neroazzurri vanno aggiunte anche quelle dei difensori: Pelliccia, under proveniente dal Taranto, Guglielmi dal Sassoferrato e D’Alba, calciatore che arriva dalle giovanili del Bari. Vi è stata questa settimana anche la riconferma del difensore Tarantino.

Ufficialità: Padulano (a. Marsala); Mansour (a. Anconitana); Manfrellotti (a. Nardò); Vona (d. Castrovillari); Fanelli (c. Trani); Murolo (d. Conferma); Pelliccia (d. Taranto); Guglielmi (d. Sassoferrato); D’Alba (d. Bari gio.); Tarantino (d. Conferma).

GRAVINA – I murgiani in questa settimana hanno ufficializzato solo un under proveniente dalle giovanili del Cosenza, si tratta di Michele Sernia, centrocampista classe 2001.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli); Sernia (c. Cosenza gio.)

FASANO – Decolla il mercato dei brindisini, che dopo l’innesto dell’argentino Narese, quest’oggi hanno ufficializzato un poker di acquisti. Tra questi quattro troviamo un difensore e tre attaccanti, il primo è Russo calciatore ex Tuttocuoio, mentre vanno a irrobustire il reparto avanzato: Angelini, Antonicelli e Nadarevic.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco); Narese (c. Argentina); Russo (d. Tuttocuoio); Angelini (a. Bari gio.); Antonicelli (a. Pineto); Nadarevic (a. Sly Bari).

FOGGIA – Tutto fermo in casa dauna, i rossoneri attendono ancora l’evoluzione delle situazioni in chiave ripescaggio.

ANDRIA – Era nell’aria già da un po’, ma l’ufficialità è arrivata solo in questi ultimi giorni, Matias Cristaldi è di nuovo l’attaccante della Fidelis. Il calciatore dopo l’esperienza con la Nocerina è tornato in biancoazzurro.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c.Taranto); Caruso (a. Ostuni); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Porcaro (d. Licata)

Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno); Cristaldi (a. Nocerina).

MOLFETTA – Nessuna novità in casa biancorossa per questa settimana.

Ufficialita: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.)

TEAM ALTAMURA – Arriva un under dal Bitonto per i biancorossi, Michele Terrevoli giocherà per i murgiani la prossima stagione.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre); Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano); Terrevoli (c. Bitonto)