LECCE – Listkowski ritorna in patria. Nuova stagione, vecchie abitudini: stangata per petardi dal Giudice sportivo

Ricomincia il campionato e ritornano le sanzioni del Giudice sportivo per via dei soliti petardi, fumogeni e oggetti lanciati in campo. Ieri, la Curva Nord ha esibito diversi striscioni: “Mai asserviti”, “mai finanziati”, “mai intervistati”, “mai tesserati”, “mai autorizzati”, “mai collusi”, “mai omologati”, “mai politicizzati”, “Dal 1996 in direzione ostinata e contraria”. Sfugge, però, il nesso logico tra l’essere mai asserviti, intervistati, tesserati, ecc. e il lancio continuo in campo di petardi, fumogeni e simili che danneggiano solo la società (che continua a non prendere posizione netta contro tale malcostume). E se non c’è un nesso logico, allora, perché lo si fa?

La prima sanzione del campionato da pagare, per le casse dell’Us Lecce, sarà di settemila euro che si aggiungono ai mille già riscontrati per la partita di Coppa Italia. Che si aggiungono ai 131.500 euro di sanzioni comminate nella stagione 2023-24. Che si aggiungono ai 70mila euro di sanzioni comminate nel 2022-23. Totale: 209.500 euro, per il solo periodo considerato. Provocare dei danni alla società, che dovrà poi versare tali somme nelle casse della Lega di Serie A, ha qualche nesso logico con gli ideali della Curva?

Intanto, la rosa si assottiglia: Marcin Listkowski è un calciatore dei polacchi dello Jagiellonia Bialystok, ceduto a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Oltre a Listkowski, hanno lasciato la rosa del Lecce Joel Voelkerling Persson (all’IFK Varnamo a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura rivendita, sino al 31-12-2024), Youssef Maleh (all’Empoli a titolo temporaneo con opzione), Pablo Rodriguez (al Racing Santander in prestito), Alexis Blin (a titolo definitivo al Palermo), Marin Pongracic (a titolo definitivo alla Fiorentina), Antonino Viola (a titolo definito all’Altamura con riserva del 50% della rivendita e possibilità di pareggiare l’offerta per il riacquisto), Lorenzo Venuti (alla Sampdoria a titolo definitivo), Marco Bleve (alla Carrarese in prestito secco).