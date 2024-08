LECCE – Falcone: “Grazie a tutti per l’affetto. Volevamo regalarvi una grande serata, non è andata come speravamo”

Wladimiro Falcone, alla prima da capitano con la casacca del Lecce nella partita contro l’Atalanta, ha voluto ringraziare i tifosi e i tanti, sportivi e non, che gli hanno dimostrato vicinanza nel momento della scomparsa della mamma, avvenuta solo pochi giorni fa.

Il suo messaggio pubblicato su Instagram: “Era una partita importante per me, la prima senza mia mamma e la prima da capitano. Purtroppo non è andata come tutti speravamo, vi volevamo regalare una grande serata, perché come sempre l’atmosfera era quella delle grandi notti con uno stadio pieno e siamo tutti amareggiati per questo, ma ripartiamo con la consapevolezza di dover lavorare ancora più duramente per raggiungere il nostro obbiettivo il prima possibile ed entrare nella storia di questo club. Colgo l’occasione per ringraziarvi uno ad uno per l affetto che mi avete dimostrato. Io e la mia famiglia vi ringraziamo di cuore. Sempre Forza Lecce”.