LECCE – Hoffenheim in pressing per Gendrey. Salomaa e Samek cercano fortuna altrove

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il Lecce continua a lavorare sia nel provare a rinforzare la rosa, sia nello sfoltirla.

Le ultime due notizie che trapelano dagli ambienti giallorossi parlano di due probabili partenze: quella di Valentin Gendrey e quella di Daniel Samek.

Il francese è nel mirino dell’Hoffenheim, club tedesco, che avrebbe offerto una cifra attorno ai sette milioni per rilevare l’esterno. Offerta rifiutata dal Lecce che spera di strappare qualcosa in più, magari arrivando in doppia cifra.

Il ceco è vicino al ritorno in patria, appurato che, anche quest’anno, non avrà spazio in prima squadra. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nello Slavia Praga, arrivato a Lecce nell’estate 2022, ha esclusivamente giocato in Primavera, senza, però, riuscire a convincere appieno. Per Samek è si è fatto vivo l’Hradec Kralove, squadra di prima divisione ceca, interessato a rilevarlo in prestito annuale.

Nelle scorse ore, infine, è stato ufficializzato il passaggio Henri Salomaa alla Casertana: l’attaccante finlandese si trasferirà in Campania con la formula del prestito secco.