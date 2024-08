UGENTO – Filograna nominato presidente onorario. De Nuzzo: “Basi ancora più solide”

Novità in casa Ugento. Il club del presidente Massimo De Nuzzo, poco fa, ha comunicato di aver nominato Eugenio Filograna presidente onorario. La decisione è maturata nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi ieri, all’unanimità, “per meriti sportivi, economico-sociali e per aver contribuito negli anni ai successi sportivi dell’Ugento Calcio”.

Le parole del presidente De Nuzzo: “Da quando sono presidente dell’Ugento Calcio, il Dottor Filograna è sempre stato vicino alle sorti di questa associazione sportiva. Negli anni, è stato uno dei nostri principali sostenitori, contribuendo sia come main sponsor con interventi significativi, sia con semplici ma importanti contributi. Ha dimostrato sempre una grande sensibilità verso il nostro progetto e un profondo rispetto per la nostra associazione e per il territorio di Ugento. Pertanto, i successi dell’Ugento sono merito anche suo. Nonostante le sue origini salentine, vive e lavora a Milano ormai da molti anni, e il fatto che abbia continuato a sostenerci nel tempo è una chiara dimostrazione del suo affetto verso di noi e verso il territorio. Proprio per questo motivo, ho sentito il dovere di convocare i soci e proporre la nomina del Senatore Filograna a Presidente Onorario di questa società. Siamo molto contenti di questa decisione, che è stata accolta con grande apprezzamento. Siamo certi che, con lui al nostro fianco, l’Ugento Calcio potrà contare su basi ancora più solide, rappresentando un polo d’attrazione per gli imprenditori e gli operatori economici della zona forti di un rafforzamento della base societaria, sia a livello economico che in termini di competenze”.