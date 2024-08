LECCE – A raffica sull’Udinese, Bertolucci protagonista: prima gioia per la Primavera

Prima, sonante, vittoria per il Lecce Primavera di Giuseppe Scurto. Udinese travolto per 5-1 nel match della seconda di campionato giocato stamattina al Deghi Stadium di San Pietro in Lama.

Giallorossi in gol già al 13′: discesa di Addo, palla per Bertolucci atterrato in area; lo stesso francese si presenta dal dischetto e spiazza Malusa. Al 16′ il raddoppio: palla a Kovac che controlla e sferra un tiro imparabile per l’estremo udinese. Al 26′ il tris: assist di Winkelmann, stop e tiro vincente di Bertolucci per la doppietta personale. Due minuti ed è poker: tiro di Winkelmann e palla in fondo al sacco. Al 31′ l’Udinese accorcia le distanze con Demiroski dalla distanza, ma al 41′ è 5-1 Lecce con il terzo gol di Bertolucci.

Nella ripresa, complice il gran caldo, la gara si affloscia e il Lecce controlla agevolmente sino al triplice fischio che vale i primi tre punti in campionato.

Prossimo step: domenica 1° settembre a Empoli, ore 11.

IL TABELLINO

LECCE-UDINESE 5-1

RETI: 13′ rig., 26′ e 41′ Bertolucci (L), 16′ Kovac (L), 27′ Winkelmann (L), 31′ Demiroski (U)

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Pacia (89′ Russo), Esposito, Addo – Yilmaz (69′ Minerva), Gorter, Kovac (69′ Denis) – Winkelmann, Bertolucci (80′ Pejazic), Agrimi (69′ Metaj). A disp. Sakho, Verdosci, Pehlivanov, Pantaleo, Perrone, Vitale. All. Scurto.

UDINESE (3-4-2-1): Malusa – Bozza, Olivo, Busolini (46′ Danciutu) – Lazzaro, Demiroski, Barbaro (56′ Conti), Marello – Pejicic (60′ Cella), Di Leva (28′ De Crescenzo) – Bonin (60′ Cosentino). A disp. Kristancig, Shpuza, Del Pino, Dal Vi. All. Bubnjic.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

NOTE: ammonito Olivo (U). Rec. 2′ pt, 4′ st.