LECCE – Gotti e l’inizio in salita: “Imparare dagli errori, possiamo mettere in difficoltà l’Inter”. I convocati

Domani sarà di nuovo campionato e di nuovo sfida ad una big per il Lecce, atteso dalla trasferta sul campo dell’Inter. A presentare la sfida con i campioni d’Italia è stato mister Luca Gotti, che ha parlato in conferenza stampa.

L’INTER. “Siamo dispiaciuti per il risultato di lunedì. In questi giorni abbiamo lavorato sugli errori e su quelle che potrebbero essere le qualità che abbiamo e che potrebbero mettere in difficoltà l’Inter”.

GENDREY. “Il ragazzo si è allenato tutti i giorni, le vicende extra campo possono aver inciso sul ragazzo nella partita contro l’Atalanta. Lui è sempre presente pronto e integrato. Pelmard non ha fatto la preparazione con noi, non ha mai fatto una partitella o un amichevole, penso che ci vorrà ancora un po’”.

MARCHWINSKI. “In questa Serie A, per una squadra come il Lecce andare forte è importantissimo. Io devo mediare un po’ alle varie istanze che si presentano durante l’inizio della stagione. Come ad esempio avvenuto per Banda, che in questi giorni sta riducendo il gap rispetto ai suoi compagni, visto che lo ritengo un giocatore importante. Marchwinski aveva già giocato in campionato in Polonia e trovo che il suo livello di intensità sia ancora distante dallo standard che richiediamo noi per i nostri compiti. Altresì si tratta di un ragazzo che darà soddisfazione, perchè ha qualità di quelle che contano. Oggi però bisogna avere pazienza e farlo crescere”.

ATTEGGIAMENTO. “Il rotondo risultato è figlio degli errori che abbiamo commesso, non devo però perdere di vista quel che di buono abbiamo fatto. La partita contro l’Inter a San Siro alla seconda di campionato è una sfida complicata e sappiamo che l’atteggiamento a San Siro è diverso da altre partite. Però allo stesso tempo devo riuscire ad usare tutto per cercare migliorare la squadra, siamo alla seconda partita di campionato è ancora lunghissima, perché il campionato è una maratona. Dobbiamo cercare di mettere dentro tutto e questo è il senso di questa settimana e il senso delle qualità che proveremo a mettere in campo sabato”.

RAFIA. “Lunedì mi è piaciuto come ha giocato, ha una grande comprensione del gioco, sa interpretare i momenti della gara, lega il gioco in un modo che mi piace, poi manca su altre cose che altri giocatori ci possono dare maggiormente. Sicuramente lui aiuta bene la squadra, sopratutto in questo momento in cui ci sono giocatori che si affacciano per la prima volta alla Serie A”.

MECCANISIMI. “Io da allenatore dovrei commentare tutti i gol subiti singolarmente. E’ vero che dobbiamo giocare insieme, che dobbiamo sbagliare di meno, che dobbiamo allenarci di più e meglio per coprire le falle che l’Atalanta ci ha messo a nudo”.

CAMBIAMENTI. “Se non succede qualcosa di strano o inaspettato o estremamente negativo, domani troverete la stessa linea difensiva che ha giocato contro il Mantova e contro l’Atalanta, con l’augurio che siamo riusciti a fare un po’ di tesoro degli errori commessi”.

PARTENZA IN SALITA. “L’esperienza di questo livello si fa sulla nostra pelle e si fa sbagliando facendo tesoro dei priori errori. Noi abbiamo il compito di agevolare i ragazzi nell’accorciare la fase esperienziale e dare loro sempre più maggiori certezze”.

KRSTOVIC. “La partita di domani non è quella che ci darà una risposta sul suo momento. Cerchiamo sempre delle soluzioni alternative rispetto a quelle che si sono viste già nel corso delle ultime partite”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Borbei, Samooja

DIFENSORI: Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Dorgu, Pelmard, Addo, Esposito

CENTROCAMPISTI: Ramadani, Pierret, Coulibaly, Helgason, Rafia, McJannet, Oudin, Marchwinski, Berisha

ATTACCANTI: Krstovic, Banda, Pierotti, Morente, Burnete