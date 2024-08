LECCE – Francese che va, francese che viene: in arrivo Gaby Jean

Gaby Jean sarà prestissimo un calciatore del Lecce. In vista della partenza di Valentin Gendrey, in chiusura con l’Hoffenheim, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera si muovono per rinforzare la difesa.

Jean, difensore centrale francese classe 2000, è attualmente in forza all’Annecy, club di Ligue 2, ormai uno dei serbatoi preferiti dall’area tecnica giallorossa. Cresciuto nei settori giovanili di Digione e nel Montceau Bourgogne, poi passa al Louhans-Cuiseaux (quarta serie), ove rimane due stagioni, collezionando una trentina di presenze ufficiali. All’Annecy dal 2022/23, quasi sempre presente in campo nelle ultime due stagioni, nelle quali ha portato a casa 82 presenze, segnando due gol e due assist nel 2023/24.

Nell’attuale campionato ha già giocato due partite, entrambe per intero: il 16 agosto contro il Dunkerque, ieri contro il Martigues.

Jean sarà domani a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.