LECCE – Sticchi Damiani: “Si deve incidere nei momenti positivi. Completeremo la squadra ma giocare a mercato aperto non fa bene”

Delusione e speranza nelle parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, subito dopo lo 0-4 subito dall’Atalanta.

“Non è l’esordio che ci aspettavamo, è stata una partita particolare perché siamo partiti molto bene all’inizio, poi sono emerse alcune cose che si erano già intraviste nella partita contro il Mantova. Dobbiamo riuscire a incidere nei momenti positivi, perché poi capita, contro squadre attrezzate come l’Atalanta, di prendere gol alla prima occasione. Loro sono poi riusciti a gestire la partita e questo ci ha tolto un po’ di verve. Dispiace uscire con una sconfitta importante ma questi risultati contro certe squadre sono da mettere in conto. Servono prestazioni perfette e, nel contempo, che i nostri avversari incappino in una giornata non felice, così è stato. Mercato? La squadra sarà completata nei prossimi giorni di trattative ma oggi non fa bene giocare a mercato aperto. Questo continui parlare da parte di addetti ai lavori non aiuta, perché gli agenti riempiono la testa ai giocatori e per i club è un continuo scudo alle continue distrazioni che arrivano ai giocatori. Ciò, in particolare a inizio stagione, non aiuta. Sarebbe meglio per tutti iniziare il campionato a trattative chiuse“.

(calciolecce.it)