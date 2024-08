LECCE – Gotti: “Tanti errori, dobbiamo lavorarci su. Mercato? Mi occupo di ciò che posso gestire io”

Dalla sala stampa del Via del Mare, le parole di mister Luca Gotti dopo lo 0-4 subito dal Lecce contro l’Atalanta.

“Tanti gli errori che abbiamo fatto e che hanno inciso sul risultato, errori non forzati e di imprecisione. Siamo partiti con grande aggressività, poi l’Atalanta ha fatto pesare le sue grandi qualità in mezzo al campo. I primi 35 minuti sono stati equilibrati, poi abbiamo preso gol perdendo l’uomo in area dopo una nostra ripartenza, quindi il raddoppio arrivato a fine primo tempo ha indirizzato la partita. A inizio ripresa non abbiamo giocato male, palleggiando con lucidità, ma al loro primo ingresso in area abbiamo incassato il calcio di rigore. Bisogna lavorare, dobbiamo mettere mano alle cose che non vanno bene, sui tanti errori che abbiamo commesso stasera, alcuni dei quali sono errori che qualche giocatore ha addosso. Atalanta e Inter, sapevamo le difficoltà che dovevamo incontrare, ora dobbiamo anche dare tempo ai ragazzi che sono arrivati senza Serie A addosso. Pierret? Ha fatto il suo, ha sbagliato qualcosa ma non ha particolari demeriti. Sul 2-0 ho cercato di mettere dentro calciatori che alzassero l’intensità, volevo vedere se riuscivamo a prendere il gol del 2-1 per riaprirla. Mercato? Mi occupo delle cose che posso gestire io, voglio rivedere gli errori commessi e lavorare sulle cose in profondità. Non mi sono mai lamentato, non mi stanno simpatiche le persone che inducono le lamentele, preferisco chi si rimbocca le maniche e lavora”.