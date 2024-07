LECCE – Vacanze finite, via alle visite mediche per il gruppo dei big. Gallo, addio vicino

Vacanze finite per i calciatori giallorossi che, da stamattina, sono impegnati nelle visite mediche per la nuova stagione presso il Centro Biolab di Cutrofiano e per alcuni test su campo presso il green dell’Acaya.

Oggi è il turno del primo gruppo, quello dei big, giacché, nel secondo gruppo, appare evidente che siano stati inseriti calciatori di ritorno da prestiti altrove e/o elementi che potrebbero riandare o in prestito o lasciare Lecce.

Il primo gruppo è composto dai portieri Falcone, Fruchtl e Samooja; dai difensori Baschirotto, Esposito, Gaspar, Pongracic, Addo, Dorgu, Gallo, Gendrey; dai centrocampisti Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, McJannet, Pierret, Rafia, Ramadani; dagli attaccanti Banda, Tete Morente, Oudin, Pierotti, Krstovic.

Banda e Krstovic si aggregheranno alla squadra domenica prossima; Berisha, Pongracic e Ramadani, raggiungeranno il ritiro austriaco sabato 20 luglio.

Intanto proseguono le fitte trattative di calciomercato. Per ora si tratta solamente di voci, ma, in questo caso, l’affare sembra destinato ad andare in porto: Antonino Gallo è vicinissimo a trasferirsi alla Roma per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Il terzono palermitano, dopo un ottimo girone di ritorno nella scorsa stagione, ha destato l’interesse di diversi club. Tra tutti, quello capitolino sembra far sul serio. A Roma, Gallo troverebbe nello staff tecnico suo suocero, Guillermo Giacomazzi, attualmente secondo di Daniele De Rossi.