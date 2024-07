VOLLEY – Lecce porta fortuna alla nazionale: l’Under 22 femminile è campione d’Europa

L’Italia Under 22 femminile di volley si laurea campione d’Europa a Lecce. Nella finale di ieri sera, giocata al Pala San Giuseppe da Copertino, le azzurrine di Marco Mencarelli hanno completato il percorso netto nel torneo, strapazzando anche la Serbia in tre set (26-24, 25-18, 25-23). Altro trionfo a livello giovanile per la nazionale che, due anni fa, vinse il titolo U21 sempre in Puglia.

Al terzo posto si è classificata la Turchia che ha superato in tre set la Polonia.

Ottimo successo organizzativo per la Fipav e della Fipav Puglia, dei partner Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comuni di Lecce e Copertino, e delle realtà locali Bee Volley, Wesport, Valecaracuta Volley, Infinity Copertino, Volley Melendugno, Nardò Basket; della Schola Sarmenti, MUV Lecce, Forno Rizzo e Onde & Linee.

Coach Mencarelli parla anche del pubblico leccese: “Un grazie davvero a questo pubblico perché giocare con la maglia nell’Italia di fronte a un pubblico così caloroso è veramente entusiasmante come ho sempre detto meglio la pressione di giocare in casa se dall’altra parte della bilancia c’è un pubblico meraviglioso come quello che è stato, quindi assolutamente viva i tornei in Italia e viva l’Italia”.

—

IL TABELLINO

Italia – Serbia 3-0

(26-24, 25-18, 25-23)

Italia: Eze 3, Adelusi 12, Nervini 12, Eckl 5, Costantini 6, Gardini 11, Ribechi 0, Adriano 5, Bartolucci 1, Acciarri 0. N.e. Giuliani, Valoppi, Marconato, Bellia, All. Mencarelli.

Serbia: Mandovic 1, Tomic 9, Zelenovic 9, Sucurovic 4, Tica 10, Cikuc 8, Punisic 0, Pakic 0, Tisma 3, Zubic 1, Sajic 0, Djordjevic 2. N.e. Popovic, Cikuc, All. Boricic.

Arbitri: Robin SCHOENMAKERS (BEL), Tomas BUCHAR (CZE).

Durata set: 28 , 24 , 27.

Italia : 7 a, 7 bs, 7 mv, 18 et.

Serbia : 7 a, 8 bs, 1 mv, 21 et.