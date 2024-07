VOLLEY – Europei U22/f di Lecce, Italia in finale per l’oro contro la Serbia

L’Italia under 22 femminile di Marco Mencarelli batte anche la Polonia in semifinale e vola spedita in finale agli Europei di volley in corso di svolgimento a Lecce.

Pur con qualche problema nel terzo set, perso per 25-16, le azzurrine hanno dimostrato compattezza e solidità di gruppo, chiudendo il primo set sul 25-22, riprendendo la Polonia e battendola anche nel secondo, vinto per 25-18 e vincendo il quarto set, trascinate da Stella Nervini e Beatrice Gardini, sul 25-22.

In finale, in programma questa sera alle 20.30 al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, le azzurre se la vedranno con la Serbia che, nell’altra semifinale, ha vinto al tie-break contro la Turchia. Finale terzo e quarto posto programmata per le 17.30.