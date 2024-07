LECCE – Il calendario delle prime tre giornate di campionato e dell’esordio in Coppa Italia

Ufficializzato il calendario 2024/25, la Lega di Serie A ha diffuso il programma di anticipi e posticipi di prima, seconda e terza giornata. In questo caso, parlare di anticipi e posticipi appare fuori luogo, giacchè, ormai, le partite sono spezzettate in più slot che partono dal venerdì sera e che arrivano al lunedì sera successivo.

Ad ogni modo, il Lecce esordirà in campionato ospitando l‘Atalanta al Via del Mare, lunedì 19 agosto alle ore 18.30. Nella seconda giornata, i giallorossi andranno a far visita ai campioni d’Italia uscenti dell’Inter: fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 24 agosto. Si giocherà di sabato anche la terza giornata: Lecce-Cagliari è stata programmata per le ore 18.30 di sabato 31 agosto.

Ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia: i ragazzi di Luca Gotti entreranno in scena nei trentaduesimi di finale contro la vincente di Torres-Mantova, da giocarsi al Via del Mare. L’esordio in Coppa Italia è stato programmato per lunedì 12 agosto alle ore 18.30, con diretta tv su Italia Uno. In caso di passaggio del turno, poi, il Lecce affronterà una tra Sassuolo e Cittadella.