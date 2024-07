SERIE D – Domande di ripescaggio, ci sono anche due pugliesi

Da oggi e sino al 12 luglio si potrà perfezionare l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D, attraverso procedura telematica. Una volta inviata la documentazione, poi, su ogni fascicolo dovrà esprimersi la Covisod, il cui parere sarà ufficializzato entro il 16 luglio. Se positivo, la domanda d’iscrizione sarà accolta.

Al campionato di Serie D parteciperanno 167 squadre, suddivise in gironi. Nel caso di mancata iscrizione al campionato, si attingerà alle classifiche di ripescaggio.

La Lnd, poco fa, ha comunicato che sono stati chiusi i termini per i ripescaggi. Sono undici le domande ricevute. Nella sezione “società retrocesse ai playout o per distacco di almeno otto punti” hanno presentato domanda d’iscrizione Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator e Tivoli; tra le perdenti dello spareggio per l’Eccellenza: Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova e Zenith Prato; tra le società non partecipanti agli spareggi tra le seconde di Eccellenza, infine, la Biellese.