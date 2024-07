LECCE – Tre nuovi ingressi nello staff dei collaboratori di mister Gotti

Si aggiungono tre nomi nuovi allo staff tecnico che collaborerà con mister Luca Gotti. Si tratta di Enrico Moro (preparatore atletico), Daniele Battara (preparatore dei portieri) e Gianluca Maran (match analyst).

Oltre ai tre nuovi arrivati, sono stati riconfermati: Dan Vesterby Thomassen (allenatore in seconda); Stefano Daniel (collaboratore tecnico); Salvatore Sciuto (preparatore atletico); Simone Greco (match analyst); Giovanni De Luca (preparatore atletico e recupero degli infortunati) e Luigi Sassanelli (preparatore dei portieri).

Gotti porta nel Salento Moro, ex collaboratore (dal 2016-17) e preparatore atletico (dal 2021-22) dell’Udinese. Dallo Spezia, altra ex società di Gotti, arriva Battara, in forza al club ligure dalla scorsa stagione. Maran, figlio dell’attuale allenatore del Brescia, Rolando, arriva invece dopo l’esperienza di Sassuolo ed è un ex collaboratore del già allenatore neroverde, Alessio Dionisi.