LECCE – Undici gol nella prima sgambata, Camarda è già sugli scudi

Amichevole d’esordio del ritiro estivo 2025/26 vincente per il Lecce sul campo di Naz-Sciaves. Gli uomini di Di Francesco hanno regolato l’ASV Natz con 11 reti. Leader della classifica marcatori è stato Francesco Camarda, autore di una tripletta in 43′. Doppiette per Konan N’Dri e Nikola Krstovic, schierato nella ripresa.

L’attaccante milanese ha aperto la contesa segnando dopo 3′ il primo gol del precampionato 2025/2026. Per arrivare al raddoppio si è dovuti passare al 16′ con il tap in di Gallo. Al 22′ il punteggio era sul 4-0 grazie alle marcature in successione Camarda-bis e N’Dri. Al 29′ è stata la volta di Coulibaly per il 5-0. Al 37′ è entrato nei marcatori anche Ramadani. Il primo tempo si è chiuso sull’8-0 dopo i gol di N’Dri al 42′ e la tripletta di Camarda (43′).

Nella ripresa Di Francesco ha cambiato totalmente undici schierando Fruchtl; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Addo Kaba, Gorter, Helgason, Rafia, Banda e Kaba. Il portoghese ex Estrela Amadora, in campo già dall’inizio, ha allungato a 9 le reti giallorosse. Krstovic ha poi segnato il decimo gol al 77′. Doppietta anche per il montenegrino con la punizione nel sacco all’86’.

Senza Perez, in patria per il disbrigo di pratiche burocratiche, si sono allenati a parte Burnete (prossimo al trasferimento alla Juve Stabia), Pierotti e Pierret. Gli allenamenti proseguiranno domani pomeriggio con una seduta singola al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

Il tabellino

LECCE 1° TEMPO: Falcone (27’ Samooja), Kouassi, Berisha, Baschirotto © (37’ Kovac), Morente, N’Dri, Ramadani, Camarda, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. Allenatore: E. Di Francesco

LECCE 2° TEMPO: Fruchtl (26’ Penev), Gaspar ©, Rafia, Krstovic, Banda, Helgason, Veiga, Gorter, Addo (27’ Ubani), Tiago Gabriel (17’ Kovac, 27’ Esposito), Kaba. Allenatore: E. Di Francesco

NATZ 1° TEMPO: Pietersteiner, Magr, Larcher, Gasser, Scheiermann, Peintner, Braunhofer, Schrott, Tauber, Fusco, Hofer. Allenatore: A. Schraffl.

NATZ 2° TEMPO: Bamgartner (20’ Hoberhofer), Prosch, Ferretti, Lechl, Bacher (25’ Scheiermann), Hinter, Ritsch, Liul (25’ Gasser), Mair S., Mair P. (25’ Peintner), Mardochee. Allenatore: A. Schraffl.

Marcatori: 3’, 22’, 43’ pt Camarda, 16’ pt Gallo, 20’, 42’ pt N’Dri, 29’ pt Coulibaly, 37’ pt Ramadani, 2’ st Tiago Gabriel, 32’, 39’ st Krstovic

Arbitro: Roberto Lovison (sez. di Padova) Assistenti: Giovanni Boato (sez. di Padova), Leo Posteraro (sez. di Verona)