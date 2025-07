VOLLEY – Monteroni in Serie B2: è storia per la pallavolo salentina

La Monteroni Volley conquista una storica promozione in Serie B2, grazie al primo posto ottenuto nel campionato regionale di Serie C. Per il club biancorosso si tratta del primo accesso a una competizione nazionale, frutto di anni di impegno, crescita e passione condivisa da atleti, tecnici, dirigenti e tifosi.

«È un risultato che ci riempie d’orgoglio – dichiara la dirigenza – e che ha un forte valore anche per tutto il territorio. Affronteremo questa nuova avventura con entusiasmo, umiltà e grande senso di responsabilità».

Oltre al successo sportivo, la promozione rappresenta un’occasione per rilanciare la pallavolo locale, valorizzare i giovani talenti e rafforzare il legame con la comunità monteronese. La società è già al lavoro per preparare la prossima stagione, che la vedrà protagonista contro squadre di tutta l’Italia meridionale.