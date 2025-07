LECCE – Ufficiale, altra esperienza in Serie C per McJannet. Ad agosto amichevole a Monopoli

Altra esperienza in Serie C per Ed McJannet. Il centrocampista classe 2004, giunto a Lecce nel gennaio 2023 per rinforzare la Primavera, reduce da metà stagione al Cerignola, passa alla Ternana a titolo temporaneo. In panchina troverà Fabio Liverani, vecchia conoscenza del calcio leccese e salentino. Col Cerignola, l’irlandese ha collezionato 14 presenze tra campionato e playoff, di cui solo tre da titolare.

Tra un’ora, alle ore 19, prima uscita ufficiale del gruppo di Eusebio Di Francesco a Naz-Sciaves contro il Natz, militante in Promozione. Al programma delle amichevoli se ne aggiunge un’altra, quella col Monopoli in programma il 9 agosto al “Veneziani” con fischio d’inizio previsto per le 20.30.