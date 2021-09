LECCE – Un inizio di stagione infelice, ma non è ancora tutto da buttare

Un inizio di stagione assolutamente infelice, che, al momento, non rispetta le attese di una squadra per cui a inizio stagione si prediceva una battaglia piuttosto scontata in vista della promozione diretta in Serie A. Insieme a Parma e Cremonese, il Lecce guidato dal tecnico ex-Frosinone Baroni, sulla carta, era infatti una delle principali candidate alla promozione diretta in Serie A, o quantomeno a lottare per tutto l’anno per le posizioni di rilievo, in vista della lotteria di fine stagione della lotta playoff.

Nulla ancora è da buttare, dal momento che stando al 21 settembre si sono giocate soltanto quattro turni di Serie B, e dunque il campionato è ancora lungo. Per portare un esempio concreto, le migliori quote di scommesse sulla Serie A continuano a indicare la Juventus tra le principali candidate alla vittoria dello scudetto, nonostante la partenza di stagione dei bianconeri sia stata a dir poco insufficiente, non trovando ancora la vittoria dopo quattro turni di campionato. Ecco, come Napoli, Inter e Milan si sono avvantaggiate in maniera piuttosto sensibile in classifica sulla squadra orfana dalla fine di agosto di un campione chiamato Cristiano Ronaldo, allo stesso modo anche il Lecce non può dichiararsi escluso dalla lotta per le posizioni di vertice in Serie B, nonostante a questo punto della stagione si ritrovi nella parte destra della classifica, dopo aver totalizzato una vittoria, una sconfitta e due pareggi nei primi quattro turni di Serie A.

#LecceAlessandria#SerieBKT tutto pronto per i nostri ragazzi in campo con la maglia giallorosso e pantaloncino blu, kit nero per i portieri #avantileccepic.twitter.com/RpGWm67PXm — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 18, 2021



Il momento è particolarmente difficile fin dall’inizio stentato per la squadra guidata da Baroni, con la sconfitta subita dalla Cremonese, una delle candidate principali alla promozione in Serie A, nella partita di apertura del campionato, con un rotondo e altisonante 3-0. Dopo questo esordio scioccante sono arrivati due pareggi abbastanza scialbi, per quanto siano arrivati contro Benevento e Como, altre due squadre che sembrano candidate a un campionato di tutto rispetto: il Benevento con un peso specifico di cui già si è parlato per tutta l’estate, il Como invece sorprendendo tutti gli addetti ai lavori con un inizio di stagione molto promettente.

Al quarto turno è finalmente arrivata la vittoria per i salentini, in rimonta contro l’Alessandria per 3-2. Una vittoria che non può comunque sollevare molti umori in casa leccese dal momento che Massimo Coda, goleador salentino, ha realizzato il gol decisivo per la vittoria soltanto a recupero inoltrato, nonostante gli avversari piemontesi fossero in dieci minuti fin dalla metà del secondo tempo. Il risultato positivo è dunque maturato soltanto alla fine della partita, con due reti siglate da Pablo Rodriguez e Massimo Coda, due dei giocatori offensivi a cui Marco Baroni si deve e dovrà aggrappare per strappare dei risultati positivi fin dalle prossime partite, per non rischiare di rimanere invischiati nel centro della classifica e non riuscendo così a mantenere il passo delle prime della classe, tra le quali per ora è incluso anche un sorprendente Pisa.

C’è tanto da crescere e tanto da lavorare per Baroni e la sua squadra: il Lecce dovrà tornare a lottare per la Serie A.