SERIE D – Coppa Italia, i risultati del 1° turno e le qualificate ai 32esimi

Giornata di primo turno di Coppa Italia di Serie D con in campo alcune delle squadre del girone H.

Il Casarano la spunta ai rigori sul campo del Nardò (eccezionalmente il “Vantaggiato” di Copertino) dopo il 2-2 dei tempi regolamentari siglato dalle reti di Mariano per i granata al 15′, Tedesco per i rossazzurri al 6′ della ripresa, De Giorgi per il Toro al 13′, Dambros per le Serpi al 40′. Punteggio finale dopo i rigori: 5-6.

Il Bitonto accede al secondo turno battendo per 1-0 il Brindisi. Gol di Lattanzio al minuto 78.

La Cavese elimina il Portici battendolo per 2-0, reti di Viscomi al 22′ e di Tato Diaz al 49′.

Avanza anche il Molfetta che, di misura, s’impone sul Lavello, gol di Pinto al 64′.

Larga vittoria del Francavilla in Sinni contro il Castrovillari per 5-2.

Sorrento-Nocerina (ore 16).

Audace Cerignola-Nola (ore 17).

Gravina-Team Altamura (ore 20).

Le gare del secondo turno (trentaduesimi di finale) sono in programma per il 3 novembre.

