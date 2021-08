LECCE – Un buon primo tempo e pareggio con l’Heerenveen, poi match interrotto per pioggia

Solo la pioggia ferma un bel Lecce ad Heerenveen, dove i giallorossi pareggiano 1-1 contro il club di Eredivise al termine di un primo tempo ben giocato che non ha avuto seguito a causa di un forte temporale abbattutosi sulla città frisone.

I più quotati locali provano subito a fare la partita, ma il Lecce è ordinato. Nonostante i frisoni siano apparsi da subito in totale controllo del match, la prima occasione è, al nono, dei giallorossi, con Vera che imbecca benissimo Olivieri il cui diagonale è ciabattato e bloccato da Mulder. Al 14′ strepitosa azione sull’asse Olivieri-Coda, che di tacco libera l’esterno al diagonale respinto in corner da Mulder. Sull’angolo successivo il tacco di Olivieri è deviato in angolo dalla difesa biancazzurra. Che però deve arrendersi a bomber Coda, che al terzo corner leccese insacca di testa sul palo lontano. Ora sono i giallorossi a fare meglio, ed al 22′ Ewijk rischia l’autogol per anticipare Olivieri su cross di Listkowski. Al primo tiro in porta l’Heerenveen trova però il gol con una grandissima azione che ha visto protagonista Joey Veerman, già il migliore dei suoi, e capace di incunearsi in area e trovare il palo interno con un preciso destro a giro. Poi di nuovo solo Lecce, anche se stavolta i salentini non riescono a trovare la via dell’affondo nonostante diverse azioni ben imbastite. Vicino al gol l’Heerenveen al 39′, quando Halilovic si libera al destro da fuori calciando però nettamente alto. Grandissima occasione per Henk Veerman tre minuti dopo, quando Kaib lo trova solo in area: Bleve si esalta e respinge. Il salentino blocca subito dopo anche il nuovo tentativo di Halilovic, ben più semplice del precedente. Poi l’intervallo, il diluvio e l’interruzione della sfida al 14′ della ripresa.

IL TABELLINO

Heerenveen (Ola), Abe Lesntra Stadion

sabato 7 agosto 2021, ore 18

Amichevole

HEERENVEEN-LECCE 1-1 (sospesa al 1′ st)

RETI: 15′ pt Coda (L), 26′ pt J. Veerman (H)

HEERENVEEN (4-2-3-1): Muldur; Ewijk, Dresevic (25’ pt van Ottele), Van Beek, Kaib; J. Veerman, Kongolo; Van Bergen, Halilovic, Stevanovic; H. Veerman. A disposizione: Nygren, van der Heyde, Hajal, Akujobi, Ras, Mous, Bekkema, Shopov, Nunumete. All. J. Janssen.

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Majer, Bjorkengren, Hjulmand; Listkowski, Coda, Olivieri. A disposizione: Gabriel, Paganini, Mancosu, Monterisi, Gallo, Helgason, Blin, Burnete, Bjarnason, Calabresi, Henderson, Vulturar, Rodriguez. All. M. Baroni.

ARBITRO: Jannick van der Laan (Jari de Koning, Luc de Koning).

NOTE: ammoniti Hjulmand (L), Kongolo (H). Gara sospesa per pioggia al 1′ st.

(foto: SalentoSport)