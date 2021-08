LECCE – Post-Heerenveen, le parole e l’entusiasmo del presidente Sticchi Damiani e di mister Baroni

Nonostante si sia giocato solo un tempo per la pioggia, il Lecce ha fatto vedere delle buone cose nella trasferta olandese contro l’Heerenveen.

Le parole di Marco Baroni e del presidente Saverio Sticchi Damiani, raccolte da All4football.

BARONI – “Avevamo in campo dei ragazzi che volevo conoscere meglio. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra importante, portando pressione alta, con compattezza e con discreta gestione della palla. Nel secondo tempo volevo vedere anche qualche ragazzo del 2004, ma non è stato possibile. Spero ci siano altre occasioni. Amichevoli per me non ne esistono, in ogni occasione, anche in allenamento, bisogna spingere al massimo, voglio che la squadra metabolizzi questa condizione mentale. Bisogna essere sempre pronti, cercare la sfida. La squadra mi è piaciuta. A centrocampo abbiamo delle qualità tecniche, corsa, aggressività, cose che possono fare la differenza nel calcio di oggi. Ogni giocatore deve essere dinamico e provarsi in altre zone del campo. I primi appuntamenti ufficiali sono vicini, noi stiamo lavorando e lo faremo sempre. Dobbiamo sapere che c’è qualcosa ancora da migliorare, specie sugli esterni, ma mettendo in campo qualcosa di personali, sopperiremo a queste carenze che sono normali. Spero di giocare presto davanti al pubblico, perché è la cosa più bella. Senza pubblico non è calcio“.

STICCHI DAMIANI – “Prendiamoci il buono da questa trasferta, abbiamo fatto esperienza internazionale, è stata una giornata bellissima, anche se abbiamo giocato solo un tempo, contro una formazione piena di talenti. Abbiamo fatto una buona figura. Era la prima volta in uno stadio con della gente e ciò non era facile dopo un anno e mezzo di partite a porte chiuse. È stato emozionante. Abbiamo avuto tante buone indicazioni, la squadra ha saputo soffrire, ha colpito, e non solo nel gol. Alcuni nuovi innesti stanno sorprendendo, peccato non averli potuti vedere tutti. Stiamo facendo un lavoro importante, siamo partiti con grande anticipo e i ragazzi mi dicono che il ritiro sia stato molto pesante. La squadra va completata in alcuni ruoli, cercheremo di farlo prima della prima di campionato, L’obiettivo è crescere come organizzazione, struttura, mentalità, persone, uomini. Crescendo ancora si possono raggiungere anche risultati sportivi. Oggi è stata un’esperienza straordinaria, ringraziamo Federico Valentino e la sua agenzia, speriamo di poter ricambiare la bellissima ospitalità ricevuta, nella gara di ritorno nel Salento”.

In una nota, poi, il presidente ha ringraziato ufficialmente l’Heerenveen per l’accoglienza; la All4football di Federico Valentino per l’organizzazione del match; gli sponsor di maglia; i giornalisti che hanno accompagnato la squadra in questa trasferta; tutto il gruppo squadra, la struttura Us Lecce, curata dal dg Giuseppe Mercadante. “È stato un giorno speciale che ha contribuito, più di qualsiasi intervista, a far capire quanto cuore, impegno e idee ci siano in questo progetto da parte di tutti i soci dell’Us Lecce”.

(il Lecce a Heerenveen nella fase di riscaldamento – ©SalentoSport)