FEMMINILE – Lecce Women, nuovo ingaggio: firma la tedesca Oppelt

Il Lecce Women ufficializza il portiere Milena Oppelt, classe 2001, tedesca, proveniente dal Sv Wernsdorf.

“Sono davvero felice di avere questa possibilità e, soprattutto, di averla colta – le parole di Oppelt -. Ringrazio la mia famiglia per il sostegno che mi ha sempre dato, in particolare mia madre. No n vedo l’ora di arrivare a Lecce, incontrare la squadra e fare i prossimi passi col mio nuovo club. Amo lavorare su me stessa e ripagare la fiducia ogni giorno. Sarà una grande sfida e sono ottimista sul fatto che possiamo vivere una stagione ricca di successi”.

Così l’allenatrice giallorossa, Vera Indino: “L’ingaggio di Milena Oppelt è stata fortemente voluto dalla società e dallo staff tecnico perché è una calciatrice molto interessante. Anche lei, come la polacca Zawadzka, è ancora molto giovane. Di conseguenza dovrà lavorare per migliorare e diventare un punto di forza del Lecce Women. Sono certa che la presenza nello staff tecnico di Andrea Panico, tra i migliori ed esperti preparatori di portieri, consentirà a Milena di compiere il salto di qualità”.

La stagione del Lecce Women comincerà giovedì 12 e venerdì 13 presso il campo Coni “Montefusco” di Lecce. Le giallorosse effettueranno i test atletici utili per programmare al meglio la preparazione. Il 16 agosto, poi, le ragazze inizieranno a lavorare sul campo di gioco in vista dell’esordio in Coppa Italia del 12 settembre. Il Lecce è nel quadrangolare con Apulia Trani, Fesca Bari e Match Point Matera. Il campionato di Serie C, invece, comincerà il 10 ottobre. Il Lecce (girone C) se la vedrà con Aprilia Racing, Chieti, Fesca Bari, Res Women Roma, Crotone, Formello, March Point Matera, Roma XIV, Trastebere, Catania, Coscarello Castrolibero Cosenza, Independent Napoli, Pescara e Sant’Egidio.

(foto: M. Oppelt)