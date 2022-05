LECCE – Ultima tranche di biglietti in vendita dalle 17

Sono stati interamente venduti i circa mille e cento biglietti messi a disposizione stamattina dall’Us Lecce, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare anche il settore ospiti per collocare una parte dei sostenitori giallorossi, spostando quelli in arrivo da Pordenone in uno spicchio dei Distinti Sud-Est.

La società ricorda che “così come previsto dal Regolamento d’uso dello stadio comunale Ettore Giardiniero, per inderogabili ragioni di sicurezza, i possessori di tali biglietti dovranno assolutamente utilizzare il posto loro assegnato riportato sul tagliando. I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle 17 di giovedì 5 maggio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati). Si precisa sin d’ora che, una volta esaurita quest’ulteriore dotazione, non saranno disponibili biglietti di nessun altro settore. Si invitano tutti i sostenitori ad avvalersi unicamente dei circuiti di vendita abilitati (Vivaticket) e a non utilizzare altre piattaforme non riconosciute (cd secondary ticket)”.