LECCE – Ultima gara casalinga dell’anno al Via del Mare con un ospite speciale

Il Via del Mare apre le porte al Lecce per l’ultima gara casalinga del 2022. Dopo il test odierno contro l’Udinese, i calciatori di Marco Baroni, infatti, saranno impegnati in un’amichevole con la formazione croata del NK Varazdin, quinta nella massima lega del suo Paese e presieduta dall’amatissimo ex calciatore giallorosso, Davor Vugrinec. Fischio d’inizio alle 14.30 di mercoledì 28 dicembre.

La gara, al contrario di quella di Udine, sarà aperta al pubblico. I prezzi dei biglietti: Curva Nord 5 euro (ridotto per under 14 2 euro, donna 5); Tribuna Centrale Inf. 10 euro (ridotto 2, donna 5); Tribuna Centrale Sup. 14 euro (ridotto 2, donna 5); Poltronissime 25 euro (ridotto 2 euro, donna 5).

I tagliandi potranno essere acquistati dal tradizionale canale vivaticket. I botteghini dello stadio non sono abilitati alla vendita dei biglietti.