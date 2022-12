DILETTANTI – Risultati recuperi in Prima/C, Seconda/C, Terza/Maglie e classifiche aggiornate

Tra mercoledì e ieri si sono giocati alcuni recuperi di campionato in Prima, Seconda e Terza Categoria.

In Prima Categoria girone C, Rinascita Refugees-Soccer Dream Parabita 4-0, gara di recupero dell’undicesima giornata.

Classifica aggiornata: Cursi 31 – Galatone 30 – Galatina 26 – DB Manduria 22 – R. Refugees, Vernole, Ruffano 19 – Capo di Leuca 18 – A. Fragagnano 16 – F. Miccoli 14 – Seclì 12 – A. Sava, Zollino, SD Parabita 9 – Virtus Lecce 6.

—

In Seconda Categoria girone C, Melpignano-Virtus San Pancrazio 2-1. La gara, prevista dal calendario della nona giornata, era stata sospesa al 31′ della ripresa per malore dell’arbitro sul punteggio di 1-0 con gli ospiti in nove per via di due espulsioni.

La nuova classifica: P. Bagnolo 27 – Melpignano, V. San Pancrazio 26 – KP Gallipoli 24 – San Pietro Vernotico 23 – G. Aradeo 20 – Tricase, Poggiardo 19 – SG Surbo 18 – F. Monteroni 13 – VS Torchiarolo, Real Neviano 8 – Soleto 5 – Alessano 2.

—

In Terza Categoria Maglie, Soccer Guagnano-Salento Soccer Academy 1-2 (recupero sesta giornata). Rinviata al 30 dicembre Olympique Soccer-Vaste.

La nuova classifica: Carmiano Magliano 20 – Vaste 17 – Castrignano, Atl. Salve, V. Melendugno 16 – Corsano, Salento Soccer Ac. 13 – S. Guagnano 12 – Presicce Acquarica, GC Muro 10 – P. Sogliano 4 – C. Lima e Da Silva, Pro San Cataldo Lecce 3 – Olympique Soccer 1.